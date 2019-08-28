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Украинский боксер сразится за титул чемпиона мира с американцем: названы дата и место боя

среда, 28 августа 2019, 12:40
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Украинский боксер Виктор Постол проведет бой против чемпиона мира американца Хосе Рамиреса.

Об этом сообщает ESPN.

Поединок состоится 30 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене Banc of California Stadium.

На кону поединка будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, который принадлежит Рамиресу.

35-летний Постол за свою профессиональную карьеру провел 33 боя, в которых одержал 31 победу (12 - нокаутом) и потерпел два поражения. Ранее украинец становился чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Титул чемпиона он завоевал в бою с Лукасом Матиссе в 2015 году. Впрочем, в следующем бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO украинец проиграл Теренсу Кроуфорду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Постол входит в топ-5 в рейтинге лучших боксеров Украины.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Постол, бокс

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