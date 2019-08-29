Усик получил первого соперника в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик узнал своего первого соперника в супертяжелой весовой категории.

Об этом сообщает инсадйер The Athletic Майк Коппинджер.

Так, согласно информации источника, дебютировать в супертяжелой весовой категории бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе предстоит с нидерландцем Тайроном Спонгом. Поединок состоится на Wintrust Arena в Чикаго 12 октября.

Будущий соперник Усика интересен тем, что на профессиональном ринге он до сих пор не проигрывал. На счету 33-летнего нидерландца 13 побед в 13 боях. 12 поединков он завершил досрочно.

Официально Спонга объявят следующим соперником Усика в пятницу, 30 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе.