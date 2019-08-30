"Битва" Ломаченко и Кэмпбелла на весах: кто оказался тяжелее, видео

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко прошел церемонию взвешивания перед боем с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

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Как сообщает западная пресса, 31-летний украинский чемпион оказался тяжелее своего ровесника.

Так, под Ломаченко весы показали 61 килограмм, а под Кэмпбеллом – 60,8 килограмма.

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Кроме того прошла и финальная дуэль взглядов. Судя по опубликованному видео в сети, сложно сказать, кто же выиграл дуэль.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко порадовал фанатов открытой тренировкой перед чемпионским боем.