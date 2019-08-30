RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

19:48
У Авакова отберут "ручную армию" МВД
19:35
​У Зеленского сделали громкое заявление по тарифам
19:22
Кэти Перри выпустила яркий клип к песне Small Talk: его сняла режиссер из Одессы
19:19
План побега: в сети жестко отреагировали на приглашение Зеленского в Москву
18:55
Боевики ДНР сделали заявление по обмену пленными с Киевом
18:50
Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов: подробности
18:49
С гуманитарной миссией: в ОПЗЖ объяснили цель поездки Медведчука и Рабиновича в Москву
18:17
Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз: в чем суть
18:13
DZIDZIO выпустил забавный клип на драйвовую песню: видео
18:00
Новый генпрокурор внезапно отметился кровожадным заявлением
17:47
Что силовики вынесли из квартиры Аласании: появились подробности
17:45
Стадо: сеть повеселило видео с забывчивым "Слугой народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Битва" Ломаченко и Кэмпбелла на весах: кто оказался тяжелее, видео

пятница, 30 августа 2019, 16:59
переглянути новину українською

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко прошел церемонию взвешивания перед боем с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает западная пресса, 31-летний украинский чемпион оказался тяжелее своего ровесника.

Так, под Ломаченко весы показали 61 килограмм, а под Кэмпбеллом – 60,8 килограмма.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ВСЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СУПЕРБОЕ В ЛОНДОНЕ

Кроме того прошла и финальная дуэль взглядов. Судя по опубликованному видео в сети, сложно сказать, кто же выиграл дуэль.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко порадовал фанатов открытой тренировкой перед чемпионским боем.

Фотовзгляд

Все галереи
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы: хроника и все подробности

Заря - Эспаньол - 2:2 Хроника матча, видео голов

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов: результаты и все подробности

Ломаченко - Кэмпбелл: все о предстоящем супербое в Лондоне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: