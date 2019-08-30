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Где смотреть онлайн жеребьевку группового турнира Лиги Европы: расписание трансляций

пятница, 30 августа 2019, 09:55
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30 августа во французском Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового турнира Лиги Европы.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также мероприятие покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Жеребьевка начнется в 14:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" попало в первую корзину, а "Александрия" - в четвертую. Команды точно не попадут в одну группу, а также в квартет с представителями Российской Федерации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 августа стали известны все участники группового этапа Лиги Европы: кто не сыграет с "Динамо" и "Александрией".

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