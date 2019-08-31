Свитолина победила Ястремскую с разгромным счетом

31 августа состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), в котором сыграли украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
В двух сетах Свитолина обыграла свою соотечественницу, и пробилась в четвертый круг.
Матч длился 53 минуты. Свитолина выиграла 54 розыгрыша, Ястремская — 28.
Элина Свитолина (Украина) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:0.
В четвертом круге Свитолина сразится против американки Мэдисон Киз (№ 9 WTA)
Теннисистки сыграли между собой впервые в карьере.
Свитолина в последний раз терпела поражение от соотечественницы в 2012 году, когда на турнире ITF она уступила Ольге Савчук. Ястремская за карьеру провела семь матчей против украинских теннисисток, и три из них выиграла.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская добыла историческую победу на US Open.