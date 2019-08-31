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Свитолина победила Ястремскую с разгромным счетом

суббота, 31 августа 2019, 08:27
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31 августа состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), в котором сыграли украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

В двух сетах Свитолина обыграла свою соотечественницу, и пробилась в четвертый круг.

Матч длился 53 минуты. Свитолина выиграла 54 розыгрыша, Ястремская — 28.

Элина Свитолина (Украина) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:0.

В четвертом круге Свитолина сразится против американки Мэдисон Киз (№ 9 WTA)

Теннисистки сыграли между собой впервые в карьере.

Свитолина в последний раз терпела поражение от соотечественницы в 2012 году, когда на турнире ITF она уступила Ольге Савчук. Ястремская за карьеру провела семь матчей против украинских теннисисток, и три из них выиграла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская добыла историческую победу на US Open.

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