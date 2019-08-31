Звездный футболист снялся в эротичной фотосессии с женой: видео

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марио Гетце снялся в фотосессии вместе со своей женой Анной-Катрин.

Футболист и его супруга представили коллекцию нижнего белья одной из известных фирм.

На клубном уровне Гетце выиграл за карьеру 12 трофеев. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира в 2014 году. В финальном матче с Аргентиной он забил победный гол своей команды в дополнительное время.

Супруга Гетце является моделью. Известной девушка стала еще в подростковом возрасте, когда ее фото с известным певцом Томом Каулицем разлетелось по интернету. Она и сама пробовала найти себя на сцене, однако ее попытка не увенчалась успехом.

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