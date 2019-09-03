Новый скандал в "Шахтере": капитан публично раскритиковал клуб

Капитан "Шахтера" Тайсон публично выразил недовольство действиями своего клуба.

Так, 31-летний футболист написал в Instagram пост следующего содержания: "Поздравляю с концом моей мечты". После слов он разметил три плачущих смайлика. Сообщение появилось в социальной сети после закрытия трансферного окна.

Вполне очевидно, что этот пост был намеком на его несостоявшийся переход в один из итальянских клубов - "Рому" или "Милан", которые были заинтересованы в его подписании. В итоге "Шахтер" запросил за своего капитана 30 миллионов евро, что оказалось неподъемной сумой как для римлян, так и для "красно-черных". Сам Тайсон публично заявлял о желании перебраться в более сильный чемпионат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" на флажке купил капитана сборной Бразилии.