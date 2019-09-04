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Названы имена лучших игрока и тренера чемпионата Украины в августе

среда, 04 сентября 2019, 15:21
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Украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучших игрока и тренера чемпионата Украины в августе.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим игроком признан нападающий луганской "Зари" Назарий Русин, который набрал 40 процентов голосов. Форвард опередил защитника "Десны" Дениса Фаворова (19%) и полузащитника "Шахтера" Тайсона (17%). В августе Русин провел три матча в чемпионате Украины, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Лучшим тренером стал наставник "Зари" Виктор Скрипник, за которого проголосовали 47 процентов опрошенных. Он опередил Александра Рябоконя из "Десны" (26%) и Луиша Каштру из "Шахтера" (18%). Всего в голосовании приняло участие 1500 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УПЛ определила лучшего игрока 6-го тура чемпионата Украины.

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