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Матч Украина - Нигерия обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата

четверг, 05 сентября 2019, 16:32
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Товарищеский поединок сборной Украины против Нигерии обслужит итальянская бригада арбитров.

На сайте Украинской ассоциации футбола говорится, что главным арбитром встречи назначен Паоло Валери. Помогать ему будут Алессандро Костанцо и Стефано Алассио. Обязанности четвертого арбитра возложили на украинца Виталия Романова.

Отметим, что до этого Паоло Валери никогда не работал на поединках с участием украинских команд. Зачастую данный арбитр обслуживает матчи чемпионата Италии (Серия A).

Как известно, товарищеский матч Украина - Нигерия состоится 10 сентября в Днепре на "Днепр-Арене". Игра начнется в 21:30.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла потерю перед важным матчем отбора Евро-2020.

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