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Где смотреть онлайн Германия - Нидерланды: расписание трансляций

пятница, 06 сентября 2019, 09:09
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В пятницу, 6 сентября, в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 встретятся сборные Германии и Нидерландов. Встреча состоится в Гамбурге на стадионе "Фолькпаркштадион".

Начало матча в 21:45.

Прямую трансляцию противостояния немцев и нидерландцев покажет телеканал "Футбол 2". Также трансляция будет доступна в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

В турнирной таблице группы C сборная Германии занимает 2-е место, набрав в трех играх девять очков. Нидерландцы располагаются на 3-й позиции, имея в активе три очка после двух сыгранных матчей. Лидирует команда Северной Ирландии, выигравшая все свои четыре встречи.

Ранее Германия и Нидерланды встречались между собой 28 раз. Немцы выиграли 8 матчей при 11 ничьих и 9 победах нидерландцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист обвинен в распространении детской порнографии.

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