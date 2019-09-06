Где смотреть онлайн Германия - Нидерланды: расписание трансляций

В пятницу, 6 сентября, в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 встретятся сборные Германии и Нидерландов. Встреча состоится в Гамбурге на стадионе "Фолькпаркштадион".

Начало матча в 21:45.

Прямую трансляцию противостояния немцев и нидерландцев покажет телеканал "Футбол 2". Также трансляция будет доступна в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

В турнирной таблице группы C сборная Германии занимает 2-е место, набрав в трех играх девять очков. Нидерландцы располагаются на 3-й позиции, имея в активе три очка после двух сыгранных матчей. Лидирует команда Северной Ирландии, выигравшая все свои четыре встречи.

Ранее Германия и Нидерланды встречались между собой 28 раз. Немцы выиграли 8 матчей при 11 ничьих и 9 победах нидерландцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист обвинен в распространении детской порнографии.