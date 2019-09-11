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Новый футбольный турнир в Европе: в УЕФА определились с названием

среда, 11 сентября 2019, 17:32
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Стало известно название нового европейского клубного футбольного турнира, который планирует создать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает Bild.

Согласно информации источника, турнир будет называться Лига Конфедераций Европы. Он будет третьим по силе среди клубных турниров на Старом континенте после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Участие в нем будут принимать 32 команды, которые будут разделены на 8 групп по 4 коллектива в каждой.

Официально о создании нового турнира УЕФА еще не объявил. Предположительно, первый розыгрыш Лиги Конфедераций Европы состоится в сезоне-2021/22.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда мирового футбола совершил трогательный поступок для ребенка.

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