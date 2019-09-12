Мешок в ринге: названо имя худшего боксера в истории, видео

Чешский боксер по имени Рудольф Мурко еще не завершил свою карьеру, но его имя уже навсегда вписано в историю.

Об этом сообщает Sport.ua.

41-летний чех является единственным действующим боксером на сегодняшний день, имеющим в пассиве 90 поражений. Никто не проигрывал так часто на профессиональном ринге за последнее время.

Всего Мурко, начавший свою карьеру в 2000 году, провел 95 боев. В его активе только три победы и две ничьи. 50 из 90 проигранных боев он завершал, оказываясь в нокауте.

Интересно, что свои три победы Мурко одержал над боксерами, которые только начинали свои карьеры, не имели в активе побед и не смогли надолго задержаться на профессиональном ринге.

Вот некоторые из боев боксера-мешка, которые он проиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обидчик Кличко устроил шоу во время битвы взглядов с соперником.