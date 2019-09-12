Шахтер представляет топ-новичков: онлайн трансляция

12 сентября в Киеве состоится официальное представление новичков "Шахтера", которые были приобретены во время летнего трансферного окна.
Мероприятие начнется в 16:00.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию представления новичков чемпиона Украины.
Как известно, минувшим летом команду пополнили полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Витао. Во время презентации звездные новички чемпиона Украины получат игровые футболки и ответят на вопросы.
Отметим, что оба футболиста попали в заявку донецкого клуба на Лигу чемпионов. Первый матч на турнире "Шахтер" сыграет уже 18 сентября. В Украине "горняки" будут принимать грозный "Манчестер Сити" из Англии.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка определился с игровым номером в "Шахтере".