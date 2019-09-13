Украинский паралимпиец стал чемпионом мира с мировым рекордом: видео

Украинский пловец Богдан Гриненко стал победителем чемпионата мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне.

Гриненко преодолел дистанцию в 100 метров на спине в категории S7 за одну минуту восемь секунд и 92 сотых секунды, установив новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало британцу Джонатану Фоксу - 1:09,15.

В этом заплаве приняли участие еще два украинских спортсмена-паралимпийца Андрей Трусов и Евгений Богодайко, которые финишировали на четвертом и шестом месте соответственно.

24-летний Гриненко является чемпионом и призером летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также в его активе серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы.

Видео рекордного заплыва.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины дошла до финала чемпионата мира по футболу среди паралимпийцев.