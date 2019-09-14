Экс-игрок сборной Украины забил эффектный гол пяткой в Европе: видео

Бывший игрок национальной сборной Украины Денис Олейник стал автором эффектного гола в чемпионате Финляндии, где он выступает в составе команды "СИК".

В матче 23 тура национального первенства бывший игрок "Днепра" и "Металлиста" получил пас в штрафной соперника и сумел его протолкнуть в сетку пяткой.

Этот гол спас команду от домашнего поражения. Встреча с "ВПС" завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что Олейник демонстрирует неплохую результативность в чемпионате Финляндии. Это взятие ворот стало для него 11-м в 28-ми матчах в сезоне.

В данный момент "СИК" занимает второе место в группе выбывание чемпионата Финляндии.

Напомним, что Олейник перешел в финский клуб в июле 2018 года. За сборную Украины он отыграл 12 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэм Юнайтед" в августе.