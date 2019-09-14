Шахтер - Заря: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и "Зари" на матч 7-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 14 сентября.

ШАХТЕР - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос Антонио, Дентиньо, Коноплянка, Соломон, Коваленко.

Заря: Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Леднев, Громов, Кабаев.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Будковский, Вернидуб, Белый, Русин, Чайковский.

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. В качестве его ассистентов на линиях выступят Игорь Алехин и Владимир Высоцкий. Резервный арбитр - Иван Бондарь.

После шести туров лидером украинской Премьер-лиги является "Шахтер", который набрал максимальные 18 очков. "Заря" занимает третье место, имея в активе 11 набранных баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" разгромил "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины.