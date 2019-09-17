Где смотреть онлайн Боруссия - Барселона: расписание трансляций

Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" и испанской "Барселоной". Игра пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

БОРУССИЯ - БАРСЕЛОНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между немецким и испанским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2".

БОРУССИЯ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Между собой команды провели всего 2 матча. Одна встреча завершилась победой "Барселоны", а вторая - вничью.

Вместе с "Боруссией" и "Барселоной" в группе также выступают итальянский "Интер" и чешская "Славия".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.