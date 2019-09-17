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Где смотреть онлайн Челси - Валенсия: расписание трансляций

вторник, 17 сентября 2019, 09:04
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Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между английским "Челси" и испанской "Валенсией". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между английским и испанским коллективами пройдет на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой команды провели всего 6 матчей. Три победы в своем активе имеет "Челси", еще три игры завершились вничью.

Вместе с "Челси" и "Валенсией" в группе также выступают нидерландский "Аякс" и французский "Лилль".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.

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