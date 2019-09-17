Лион - Зенит: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся французский "Лион" и российский "Зенит". Встреча пройдет в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер". Начало матча в 19:55.

ЛИОН - ЗЕНИТ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Букмекеры считают "Лион" фаворитом этого поединка. На победу французского клуба дается коэффициент 1,66. На успех "Зенита" можно поставить с коэффициентом 5,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,85.

Ранее команды сыграли между собой две встречи. Оба раза победа оставалась за российским клубом.

ЛИОН - ЗЕНИТ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

После пяти туров "Лион", набрав 8 очков, занимает 5-е место в чемпионате Франции. "Зенит" в первенстве России лидирует с 20 очками в активе после 9 туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.