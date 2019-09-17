RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

11:35
Кароль призналась в мыслях о суициде после смерти мужа: что уберегло певицу
11:23
Поджог дома Гонтаревой: полиция сделала заявление о подозреваемом
11:19
Это мечта моей мамы: Криштиану Роналду собрался жениться
11:14
​Суд принял скандальное решение по связанному с Пшонкой прокурору
11:11
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" рассказали о давлении власти на СМИ новыми методами
11:03
Где смотреть онлайн Боруссия - Барселона: расписание трансляций
10:36
Сумасшедшие в Раде: появились новые жесткие фотожабы на заявление Богдана
10:36
Пожар в доме Гонтаревой: появилось новое видео и реакция офиса Зеленского
10:31
Наполи - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
10:30
Ярославский указал правоохранителям на беспредел нардепов "старой школы"
10:28
Готовится стать бабочкой: сети впечатлили фото странного памятника Ленину в Донецке
10:27
Экономист пояснил, как кредит МВФ для Украины может сорваться из-за Коломойского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наполи - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 17 сентября 2019, 10:31
переглянути новину українською

Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом этого поединка. На победу английского клуба дается коэффициент 2,24. На успех "Наполи" можно поставить с коэффициентом 3,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

Ранее команды сыграли между собой четыре встречи. "Наполи" одержал одну победу при одной ничьей и двух "викториях" "Ливерпуля".

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

После трех туров "Наполи", набрав 6 очков, занимает 3-е место в чемпионате Италии. "Ливерпуль" в первенстве Англии лидирует с 15 очками в активе после 5 туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боруссия - Барселона: онлайн трансляция

Челси - Валенсия: онлайн трансляция

Динамо - Мальме: онлайн трансляция

Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: