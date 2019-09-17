Наполи - Ливерпуль: стартовые составы

Стали известны стартовые составы итальянского "Наполи" и английского "Ливерпуля" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 сентября.
НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 22:00.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Аллан, Руис, Кальехон, Инсиньо, Лосано, Мертенс
Запасные: Оспина, Гулам, Максимович, Зелинськи, Эльмас, Льоренте, Милик
Ливерпуль: Адриан, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино
Запасные: Келлехер, Гомес, Ловрен, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Вейналдум, Лаллана
Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья - Мартин Петерзен.
"Наполи" и "Ливерпуль" выступают в группе Е вместе с бельгийским "Генком" и австрийским "Ред Булл Зальцбург".
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал 14-ю победу подряд в чемпионате Англии.