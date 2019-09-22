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"Арсенал" обыграл "львов" в фантастическом матче чемпионата Англии: видеообзор

воскресенье, 22 сентября 2019, 21:03
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В матче 5-го тура чемпионата Англии "Арсенал" одержал волевую победу над "Астон Виллой" со счетом 3:2.

Гости открыли счет на 20-й минуте, отличился Макгинн. В конце первого тайма защитник "канониров" Мэйтленд-Найлз получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. На 59-й минуте "Арсеналу" удалось сравнять счет. Гол с пенальти забил новичок клуба Пепе, который летом был куплен за 80 миллионов евро. Впрочем, всего через минуту "львов" вновь вывел вперед Уэсли.

Несмотря на неудачно складывавшийся матч, "Арсеналу" удалось вырвать победу. Сначала Чемберс сравнял счет, а через несколько минут Обамеянг забил победный гол.

"Арсенал" благодаря победе вышел на 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" осталась в зоне вылета на 18-м месте.

"Арсенал" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)

Голы: Пепе (59, с пенальти), Чемберс (81), Обамеянг (84) - Макгинн (20), Уэсли (60)

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендузи, Джака (Уиллок, 72), Пепе, Себальос (Торрейра, 72), Сака (Чемберс, 46), Обамеянг.

"Астон Вилла": Хитон, Гильбер, Энгельс, Мингз, Тэйлор, Макгинн, Накамба (Хурихэйн, 85), Грилиш, Трезеге (Аль-Мухаммади, 68), Уэсли, Эль-Гази (Лэнсбери, 86).

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз (11), Джака (35), Гендузи (44), Энгельс (83), Пепе (85), Лено (90), Обамеянг (90).

Удаление: Мэйтленд-Найлз (41).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 6-м туре чемпионата Англии гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".

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