Названы лучшие футболист и тренер 8-го тура чемпионата Украины

Стали известны имена лучшего игрока и наставника по итогам 8-го тура украинской Премьер-лиги.

Кто остановит Шахтер: итоги 8-го тура чемпионата Украины

Как сообщили на сайте УПЛ 23 сентября, лучшим среди футболистов стал легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена. В матче против полтавской "Ворсклы" хавбек стал автором двух забитых мячей. Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 5:0.

Лучшим тренером экспертный состав Премьер-лиги признал наставника вице-чемпиона Украины - Алексея Михайличенко, который добыл первую победу в чемпионате после возвращения в киевское "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола.