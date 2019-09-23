России грозит отстранение от Олимпиады-2020: подробности скандала

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортивному руководству страны дали три недели на объяснение.

Как рассказал журналистам глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск, Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020.

"В связи со сложившейся ситуацией WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агенства (РУСАДА). Теперь России дадут три недели на объяснения", - заявил Аск.

Он добавил, что эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных от российской стороны. Он призвал наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство.

Итоговые результаты расследования международной организации будут оглашены во время заседания исполнительного комитета в Токио 23 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент МОК сделал странное заявление о допинговом скандале в российском спорте.