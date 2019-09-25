"Барселона" одержала тяжелую победу, но потеряла Месси: видеообзор

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Вильярреал" со счетом 2:1.

Каталонский клуб открыл счет в начале матча. Месси навесил с углового и Гризманн ударом головой переправил мяч в ворота. Вскоре преимущество "Барселоны" увеличил Артур, которому удался прекрасный дальний удар. Под занавес первого тайма гости сократили счет благодаря блестящему удару Касорлы. Во втором тайме счет не изменился.

Из плохих новостей для "Барселоны" стоит выделить очередную травму Месси, который был заменен в перерыве. Пока что данные о сроках восстановления игрока не разглашаются. Из-за предыдущей травмы форвард пропустил несколько матчей в начале сезона.

Благодаря победе "Барселона" поднялась на четвертое место в чемпионате Испании.

"Барселона" – "Вильярреал" - 2:1 (2:1)

Голы: Гризманн (6), Артур (12) - Касорла (44)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо, Серджи Роберто (де Йонг, 63), Бускетс, Артур, Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн.

"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Замбо-Ангисса, Иборра, Чуквуэзе, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Токо-Экамби, 57), Жерар Морено (Мойсес Гомес, 68).

Предупреждения: Роберто (26), Гризманн (47), Замбо-Ангисса (72), Альбиоль (81), Фирпо (82), Бускетс (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" потерпела унизительное поражение в чемпионате Испании.