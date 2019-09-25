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Свитолина - Кузнецова - 0:0 онлайн видео трансляция

среда, 25 сентября 2019, 07:26
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге в китайском Ухане играет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию поединка Свитолина - Кузнецова.

Начало матча в 7:30.

Элина Свитолина (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия) - 0:0 (*идет первый сет)

Это будет 4-й поединок между украинкой и россиянкой. В личных встречах лидирует Свитолина со счетом 2:1.

Победитель поединка в четвертьфинале сыграет с победителем пары Ван Цян (Китай) - Алисон Риск (США).

На данный момент 25-летняя Свитолина занимает третье место в рейтинге WTA. 34-летняя Кузнецова находится на 69-й позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м круге турнира в Ухане Свитолина обыграла Гарбинье Мугурусу.

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