Ястремская - Плишкова: онлайн видео трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в третьем круге в китайском Ухане встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию поединка Ястремская - Плишкова.

Начало матча в 14:10.

Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) -

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Это будет 2-й поединок между украинкой и чешкой. В личных встречах лидирует Плишкова со счетом 1:0.

Победитель поединка в четвертьфинале сыграет с победителем пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Кузнецова находится на второй позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м круге турнира в Ухане Ястремская обыграла Кристину Макхейл.