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Атлетико - Реал: стартовые составы

суббота, 28 сентября 2019, 21:10
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Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Реала" на матч 7-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 28 сентября.

АТЛЕТИКО - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Атлетико: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Парти, Сауль, Витоло, Коке, Фелиш, Коста

Запасные: Адан, Арьяс, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Бэйл, Бензема

Запасные: Ареола, Милитао, Модрич, Хамес, Васкес, Йович, Винисиус

Обслужит матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. В качестве его ассистентов выступят Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр Альберто Гонсалес Эрнандес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 5-м туре чемпионата Испании "Реал" обыграл "Севилью".

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