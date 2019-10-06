Беринчик - Морено: полное видео боя

В субботу, 5 октября, в Броварах в ТРЦ "Терминал" украинец Денис Беринчик (12-0, 7 КО) провел успешную защиту чемпионского титула WBO International в легком весе в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26-4, 19 КО).

Поединок прошел с тотальным преимуществом нашего соотечественника и продлился все 12 раундов. Победа украинцу была присуждена единогласным решением судей. Счет боя - 120-108, 120-108, 120-109.

Для Беринчика это была вторая защита чемпионского титула WBO International. После боя украинец заявил, что теперь хотел бы встретиться в ринге с непобежденными американцами: Джервонтой Дэвисом и Теофимо Лопесом.

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