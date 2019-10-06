"Динамо" в ярком матче разгромило дебютанта чемпионата

Киевское "Динамо" в матче 10-го тура чемпионата Украины на выезде играло против "Колоса". Встреча проходила в Ковалевке и завершилась разгромом гостей - 4:0.

Киевляне еще в первом тайме могли открывать счет, хотя похвастаться обилием голевых моментов у ворот команд хозяев "Динамо" точно не может.

Вторая половина началась с кошмара для гостей: уже спустя пару минут после возобновления встречи вторую желтую получил Шепелев, который оставил команду в меньшинстве. Однако уже спустя пару минут составы уровнялись - у хозяев красную получил Максименко, который спас ворота от гола, отбив мяч рукой. В итоге - пенальти, который реализовал Цыганков. Спустя 10 минут Беседин увеличил преимущество команды и, по сути , матч можно было уже завершать. Отметить стоит и нереализованный пенальти в исполнении Цыганкова на 77-й минуте.

В середине второго тайма Беседин оформил дубль, а в компенсированное арбитром время киевляне заработали право на третий пенальти, который реализовал

По итогам 10-ти туров у "Динамо" 20 баллов, третья позиция и десятиочковое отставание от "Шахтера".

Напомним, что "Шахтер" добыл 10-ю победу в чемпионате.