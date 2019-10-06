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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Интер - Ювентус: расписание трансляций

воскресенье, 06 октября 2019, 13:32
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В воскресенье, 6 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу между "Интером" и "Ювентусом". Игра пройдет в Милане на знаменитом стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Интер" - "Ювентус".

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между миланским и туринским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Для команд это будет 180-й очный матч. Преимущество в личных противостояниях удерживает "Ювентус". На счету туринской команды 83 победы. "Интер" выиграл 48 встреч. Столько же матчей между ними завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2019, разгромив крепкую немецкую команду.

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