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Усик - Спонг: прогноз букмекеров на бой

понедельник, 07 октября 2019, 12:45
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12 октября на арене "Винтраст" в Чикаго украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с голландцем Тайроном Спонгом по прозвищу "Король ринга".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Усик - Спонг.

Безоговорочным фаворитом боя по версии букмекеров является украинец. На победу Усика предлагается коэффициент 1,01. Успех Спонга оценивается коэффициентом 16,00. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 34,00.

Напомним, что поединок не будет титульным, поэтому на кону не будет стоять никаких поясов.

34-летний Спонг является чемпионом Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino. На профессиональном ринге он провел 14 боев и одержал 14 побед (13 - нокаутом). Ранее голландец был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и Усик сохранили ведущие позиции в рейтинге лучших боксеров мира.

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