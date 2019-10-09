"Шахтер" с трудом обыграл лидера Первой лиги: видео

В среду, 9 октября, донецкий "Шахтер" обыграл "Оболонь-Бровар" в товарищеском матче. Встреча прошла на поле загородного комплекса "Святошин".

Победу "горнякам" принесли результативные удары Артема Холода и Андрея Тотовицкого. Другим примечательным моментом матча стал дебют в составе "Шахтера" бразильца Витао.

"Шахтер" - "Оболонь-Бровар" - 2:0

Голы: Холод (22), Тотовицкий (82).

"Шахтер": Шевченко (Гриценко, 72), Додо (Муравский, 68), Бутко, Витао, Сиприано, Приходько, Холод (Тотовицкий, 57), Бондаренко, Дентиньо, Тете, Борячук (Кобылянский, 80).

Отметим, что "Оболонь-Бровар" является лидером Первой лиги. В активе команды 25 очков после 12 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина проиграла венграм в четвертьфинале чемпионата мира.