Бразилия - Сенегал - 1:1 видео голов

В четверг, 10 октября, в товарищеском матче играли сборные Бразилии и Сенегала. Встреча проходила на стадионе "Национальный" в Сингапуре.

Товарищеский матч, Сингапур

Бразилия - Сенегал - 1:1

Голы: Фирмино, 9; Мане, 45+1 (с пенальти).

Бразилия: Эдерсон, Алвес, Маркиньос, Силва, Сандро (Лоди, 79), Артур (Матеус, 68), Каземиро, Жезус, Коутиньо (Ришарлисон, 72), Неймар, Фирмино (Эвертон, 59).

Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сане, Коли, Куяте (Сарр, 66), Гуйе (Ндиайе, 79), Сарр (Тиуб, 90+3), Диатта, Мане, Дедьу (Диалло, 78).

За всю историю сборные Бразилии и Сенегала встречались всего один раз. В 1982 году в матче Кубка Мердека, который проводился в Малайзии, южноамериканцы обыграли представителей Африки со счетом 2:0.

Обе команды готовятся стартовать в отборочном турнире чемпионата мира 2020 года, финальную часть которого будет принимать Катар.

Напомним, этим летом Бразилия стала чемпионом Южной Америки, а Сенегал - вице-чемпионом Африки.

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