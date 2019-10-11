Украина - Литва: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Литвы на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится 11 октября в Харькове.

УКРАИНА - ЛИТВА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Мораес, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльский, Цыганков, Миколенко, Коваленко, Караваев.

Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Воробьев, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас, Лаукжемис.

Запасные: Барткус, Адамонис, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулявичюс, Лисицкас, Г. Матулявичюс, Каспаравичюс, Шимкус, Баравикас.

Добрый вечер, уважаемые любители

После пяти туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков. Литва занимает последнюю, пятую позицию, имея в активе всего одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко рассказал о настрое на сверхважный матч отбора Евро-2020.