Усик - Уизерспун: смотреть онлайн видео трансляцию боя

В воскресенье рано утром 13 октября в Чикаго на "Винтраст Арене" украинец Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против американца Чезза Уизерспуна.

УСИК - УИЗЕРСПУН: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию боя Усик - Уизерспун.

УСИК - УИЗЕРСПУН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в прошлом году Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира. После этого он победил нокаутом британца Тони Беллью и принял решение перейти в супертяжелый дивизион. Его дебют в королевском весе должен был состояться в мае этого года против камерунца Карлоса Такама, однако из-за травмы украинца бой пришлось отменить.