Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились пять национальных сборных, которые добились права сыграть на европейском первенстве.

Так, досрочно на Евро-2020 пробились сборные Украины, Италии, России, Польши и Бельгии.

Командам осталось отыграть по одному-два матча в ноябре и есть пять национальных сборных, которым для выхода на Евро достаточно набрать по одному очку. Это Нидерланды, Германия, Турция, Испания и Австрия.

На расстоянии в три очка от европейского первенства остаются сборные Англии, Франции, Чехии и Ирландии.

Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, а остальные будут играть весной по системе-плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.