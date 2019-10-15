Уменьшу число депутатов до 11: в сети показали яркую фотожабу с Шевченко после выхода на Евро-2020

В социальных сетях продолжают обсуждать успех национальной сборной Украины по футболу в отборочном цикле Евро-2020.

Так, после триумфа украинцев над португальцами (2:1) в сети показали фотожабу с главным тренером сборной Украины - Андреем Шевченко.

Автор поста, Ростислав Фортуна, изобразил наставника в Верховной Раде, где он якобы обращается к депутатам.

"Я сменю число депутатов Верховной Рады до 11 и приведу Украину в Европу", - подписана фотография с главным тренером украинской сборной.

Напомним, что Украина впервые в своей истории выйдет на европейское первенство напрямую из группы квалификации.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, почему для Украины так важен последний матч отбора Евро-2020.