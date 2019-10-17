Свитолина - Кудерметова: онлайн видео трансляция

В четверг, 17 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 1/8 финала турнира WTA в Москве встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи Свитолина - Кудерметова.

Ориентировочное начало матча - в 13:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

Ранее соперницы ни разу не встречались между собой.

Свитолина занимает 4-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты, Кудерметова - 42-е.

В предыдущем раунде турнира россиянка в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер - 6:3, 6:3. Для Свитолиной это будет первый матч на турнире.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина завоевала право участия в Итоговом чемпионате WTA.