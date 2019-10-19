Гвоздик - Бетербиев: видео нокдаунов

Украинец Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и потерял чемпионский титул WBC в полутяжелом весе.
Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя
Встреча проходила в ночь на 19 октября и завершилась досрочной победой российского спортсмена. В десятом раунде Бетербиев трижды отправлял в нокдаун украинского боксера, после чего судья завершил бой и присудил победу представителю России.
Смотрите на "Апострофе" видео нокдаунов Гвоздика в десятом раунде поединка:
Artur Beterbiev by 10th round TKO. Now unified WBC/IBF light heavyweight champ. Great fight #BeterbievGvozdyk pic.twitter.com/iwzTkF0Kg8— Dan Frost (@DannyBoyFrost) October 19, 2019
Переломным для украинца стал девятый раунд, в котором он откровенно устал и стал много пропускать. На десятый раунд Бетербиев вышел с одним настроем - добить украинца, что у него и вышло.
Таким образом, Гвоздик потерпел первое поражение в карьере и лишился чемпионского титула.