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Как Гвоздик потерпел первое поражение в карьере: яркие моменты боя

суббота, 19 октября 2019, 10:11
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Украинский боксер Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профессиональном ринге, уступив в ночь на 19 октября российскому боксеру Артуру Бетербиеву.

Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя

Победитель боя Бетербиев добавил к своему чемпионскому поясу IBF чемпионский пояс Гвоздика по версии WBC. Таким образом, россиянин добыл 15-ю победу подряд, при чем все они были добыты досрочно.

Поединок Бетербиева с Гвоздиком завершился в десятом раунде, когда наш соотечественник трижды побывал в нокдауне.

Гвоздик второй раз защищал титул чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе над канадцем Адонисом Стивенсоном.

Напомним, что Усик дебютировал в супертяжах с уверенной победы нокаутом.

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