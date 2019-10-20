Динамо - Александрия: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 20 октября, в 11-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" будет принимать на НСК "Олимпийский" "Александрию".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Начало встречи - в 17:00.

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Александрия" - 4-е. В активе столичной команды 20 очков. Команда из Александрии набрала всего на 1 очко меньше.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 1,40, в то время как на триумф "Александрии" предлагается котировка 8,25. На ничью можно поставить за 4,60.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" вырвала победу у второй команды Украины.