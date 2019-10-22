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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Галатасарай - Реал: расписание трансляций

вторник, 22 октября 2019, 10:10
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22 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся турецкий "Галатасарай" и испанский "Реал". Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе "Али Сами Йен".

ГАЛАТАСАРАЙ - РЕАЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Галатасараем" и "Реалом" можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч Футбол 1".

ГАЛАТАСАРАЙ - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Галатасарай" и "Реал" прежде встречались между собой семь раз. Преимущество в личных встречах удерживает испанский клуб, который выиграл четыре матча при трех поражениях с разницей мячей 21-10.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Реал" не смог обыграть "Брюгге", "Галатасарай" проиграл ПСЖ.

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