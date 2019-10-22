Шахтер - Динамо Загреб: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и загребского "Динамо" на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 22 октября.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 19:55.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Оршич, Гавранович.

Запасные: Загорац, Найрович, Гояк, Ситум, Иванушец, Петкович, Каджер.

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери - Хосе Мунуэра Монтера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.