Скандальный экс-футболист "Динамо" перешел в команду Милевского

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди перешел в "Динамо-Брест".

Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. Хачериди подписал контракт с "Динамо-Брест" до окончания 2021 года.

32-летний Хачериди большую часть своей карьеры провел в киевском "Динамо", за которое он выступал с 2007 по 2018 годы. Из "Динамо" Хачериди ушел из-за конфликта с тогдашним главным тренером команды Александром Хацкевичем. Также он играл за "Олком", "Металлург" (Запорожье), "Волынь" и ПАОК. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил три гола. Трехкратный чемпион Украины, чемпион Греции.

В "Динамо-Брест" Хачериди воссоединится с бывшим партнером по киевскому "Динамо" Артемом Милевским. Также за клуб выступают украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко.

В данный момент "Динамо-Брест" лидирует в чемпионате Беларуси и имеет хорошие шансы на чемпионский титул.