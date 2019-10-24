RU  UA  EN

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

24 октября

12:02
Вера Брежнева показала трогательную записку от Меладзе, и это любовь
11:42
Мог умереть: Робби Уильямс рассказал, как отказался от нездорового образа жизни
11:26
Украинский ведущий неудачно разыграл Лесю Никитюк - звезде потребовалась помощь медиков
11:10
Оля Цибульская сняла очень личный клип, на который ее вдохновил 4-летний сын
10:22
На Западе назвали главную кремлевскую угрозу для Украины
10:05
Рай на земле: Настя Каменских забросала сеть фото с пляжного отдыха
07:00
Как приготовить дома горячий глинтвейн: простой пошаговый рецепт
06:57
Соратники Трампа устроили в Конгрессе скандал из-за украинского дела

23 октября

22:34
"Слуга народа" идет ва-банк: появилась яркая фотожаба со знаменитой секс-бомбой
21:39
Зеленский удивил новым заявлением о "формуле Штайнмайера" для Донбасса
21:09
В сети указали на забавные моменты на видео с Зеленским
21:05
Глава фракции "Слуги народа" пришел со скандальным Дубинским на проверку полиграфом: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

четверг, 24 октября 2019, 11:48
переглянути новину українською

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, отличившись голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Славией", установил рекорд турнира.

Об этом сообщает Opta.

ПОДРОБНОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20

32-летний нападающий "сине-гранатовых" стал первым игроком в истории футбола, который забивал в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд. Уже в следующем сезоне достижение аргентинца может повторить форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого таких сезонов 14 подряд.

ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20

Интересно, что по общему количеству голов в Лиге чемпионов Роналду опережает Месси. У португальца 127 забитых мячей в 165 матчах, а у аргентинца 113 результативных ударов в 138 играх.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" одержала тяжелейшую победу над скромным чешским клубом.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сент-Этьен - Александрия: онлайн трансляция

Динамо - Копенгаген: онлайн трансляция

Славия - Барселона - 1:2 Хроника матча

Интер - Боруссия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: