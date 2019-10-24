Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, отличившись голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Славией", установил рекорд турнира.

Об этом сообщает Opta.

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32-летний нападающий "сине-гранатовых" стал первым игроком в истории футбола, который забивал в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд. Уже в следующем сезоне достижение аргентинца может повторить форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого таких сезонов 14 подряд.

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Интересно, что по общему количеству голов в Лиге чемпионов Роналду опережает Месси. У португальца 127 забитых мячей в 165 матчах, а у аргентинца 113 результативных ударов в 138 играх.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" одержала тяжелейшую победу над скромным чешским клубом.