Гвоздик дал первый комментарий после тяжелого поражения россиянину: фото

Украинский боксер Александр Гвоздик сделал первое заявление после своего поражения россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном чемпионском бою за пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.

Комментарий экс-чемпион мира оставил в Instagram.

"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!" - написал Гвоздик.

К посту он прикрепил фото из кинофильма "Терминатор" со словами: "Я вернусь".

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