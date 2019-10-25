Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA

Первая ракетка Украины узнала соперниц по Итоговому турниру WTA, который состоится в китайском Шэньчжэне.

В результате жеребьевки восемь участниц были разбиты на две подгруппы - красную и фиолетовую. Украинка оказалась во втором квартете.

Красная группа

Эшли Барти (Австралия, 1-е место мирового рейтинга)

Наоми Осака (Япония, 3)

Петра Квитова (Чехия, 6)

Белинда Бенчич (Швейцария, 7)

Фиолетовая группа

Каролин Плишкова (Чехия, 2)

Бьянка Андрееску (Канада, 4)

Симона Халеп (Румыния, 5)

Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8)

Турнир стартует в воскресенье, 27 октября. В полуфиналы выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Свитолина является действующей победительницей турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опозорилась на турнире в России.