RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

15:32
Мог это делать при Наде: муж Дорофеевой признался, что флиртовал с девушками
15:28
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
15:02
Женщина обнаружила у себя рак груди благодаря экспонату в музее
14:05
Пухлый друг и жирная курочка: Тодоренко странно поздравила Топалова с днем рождения
13:52
Тина Кароль выпустила клип к новой судьбоносной песне "Иди на жизнь"
13:25
"Динамо" оказалось в центре громкого скандала из-за трансфера Ярмоленко: детали
13:15
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон застали за поцелуями с таинственным незнакомцем: фото
12:42
Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела
12:28
Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли
11:55
Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам
11:40
В Киеве выбрали "Мисс Украину Вселенную-2019": вот кто поедет на мировой конкурс красоты
11:22
Ничем не запомнился, только бегает хорошо: обидчик Гвоздика смело высказался об Усике
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA

пятница, 25 октября 2019, 15:28
переглянути новину українською

Первая ракетка Украины узнала соперниц по Итоговому турниру WTA, который состоится в китайском Шэньчжэне.

В результате жеребьевки восемь участниц были разбиты на две подгруппы - красную и фиолетовую. Украинка оказалась во втором квартете.

Красная группа

Эшли Барти (Австралия, 1-е место мирового рейтинга)

Наоми Осака (Япония, 3)

Петра Квитова (Чехия, 6)

Белинда Бенчич (Швейцария, 7)

Фиолетовая группа

Каролин Плишкова (Чехия, 2)

Бьянка Андрееску (Канада, 4)

Симона Халеп (Румыния, 5)

Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8)

Турнир стартует в воскресенье, 27 октября. В полуфиналы выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Свитолина является действующей победительницей турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опозорилась на турнире в России.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Копенгаген - 1:1 Хроника матча, видео голов

Сент-Этьен - Александрия 1:1 Хроника матча, видео голов

Славия - Барселона - 1:2 Хроника матча

Интер - Боруссия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: