Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало матча в 19:30.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего матча является "Шахтер". На победу чемпиона Украины предлагается коэффициент 2,00. На то, что в матче будет зафиксирована ничья, можно поставить с коэффициентом 3,75. На викторию "Динамо" можно поставить с коэффициентом 3,55.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Также букмекеры дали прогноз на то, кто из команд выйдет в следующий этап. На проход "Шахтера" можно поставить за коэффициент 1,55. На успех "Динамо" - за 2,45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" опозорилось в матче с одной из худших команд чемпионата Украины.