Бежали в атаку, попали в плен: самый курьезный гол года

В матче чемпионата Хорватии по футболу был забит мяч, который уже сейчас можно назвать самым курьезным голом года.

На 74-й минуте встречи между "Хайдуком" и "Славен Белупо" полузащитник гостевой команды Неманья Главчич ударом с дальней дистанции поразил стойку ворот соперника. После этого мяч отскочил в поле, однако игрокам "Славен Белупо" показалось, что игровая сфера пересекла линию ворот и они начали праздновать гол. В это время хозяева практически без сопротивления провели контратаку, в результате которой Йосип Юранович поразил уже пустые ворота гостей.

Сам матч между "Хайдуком" и "Славен Белупо" завершился со счетом 2:0 в пользу первой команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что азиатский голкипер в течение 90 секунд пропустил два курьезных гола.